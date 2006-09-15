Мельниченко прибув до Верховної Ради

Екс-майор Державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО з`явився у стінах Верховної Ради.

Як повідомило УНІАН джерело у парламенті, зараз М.МЕЛЬНИЧЕНКО перебуває у кабінеті голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА.

Як відомо, сьогодні зранку депутати планують заслухати інформацію Генеральної прокуратури про хід розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

До парламенту також прийшов генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.