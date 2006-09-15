Майор Мельниченко прибув до Верховної Ради

Екс-майор Державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО з`явився у стінах Верховної Ради.

Перед тим, як зайти до сесійної зали, М.МЕЛЬНИЧЕНКО перебував у кабінеті голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА.

Зараз депутати заслуховують інформацію Генеральної прокуратури про хід розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. За трибуною - Генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.