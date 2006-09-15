Майор Мельниченко прибув до Верховної Ради
10:23, 15 вересня 2006Політика
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Генпрокурор Олександр Медведько інформує депутатів про хід розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе...
Екс-майор Державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО з`явився у стінах Верховної Ради.
Перед тим, як зайти до сесійної зали, М.МЕЛЬНИЧЕНКО перебував у кабінеті голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА.
Зараз депутати заслуховують інформацію Генеральної прокуратури про хід розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. За трибуною - Генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.
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