Ющенко став лауреатом премії ”Квадрига”
10:42, 15 вересня 2006Політика
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Нагороду вручатимуть 3 жовтня
Президент України Віктор ЮЩЕНКО, а також заступник прем’єр-міністра Ізраїлю Шимон ПЕРЕС стали лауреатами цьогорічної берлінської премії „Квадрига”.
Як повідомляє “Німецька хвиля”, цю престижну відзнаку вчетверте вручатимуть у Берліні 3 жовтня, в день возз’єднання Німеччини.
Як говориться в оприлюдненому в четвер обґрунтуванні, В.ЮЩЕНКО удостоєний премії, як герой „помаранчевої революції”, за його мужнє відстоювання інтересів демократії та громадянського суспільства.
Назва премії „Квадрига” походить від скульптурної групи – четвірки коней, яка прикрашає Бранденбурзькі ворота в німецькій столиці. Минулого року премію „Квадрига” отримав колишній федеральний канцлер Німеччини Гельмут КОЛЬ.
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