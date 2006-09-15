Ющенко став лауреатом премії ”Квадрига”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, а також заступник прем’єр-міністра Ізраїлю Шимон ПЕРЕС стали лауреатами цьогорічної берлінської премії „Квадрига”.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, цю престижну відзнаку вчетверте вручатимуть у Берліні 3 жовтня, в день возз’єднання Німеччини.

Як говориться в оприлюдненому в четвер обґрунтуванні, В.ЮЩЕНКО удостоєний премії, як герой „помаранчевої революції”, за його мужнє відстоювання інтересів демократії та громадянського суспільства.

Назва премії „Квадрига” походить від скульптурної групи – четвірки коней, яка прикрашає Бранденбурзькі ворота в німецькій столиці. Минулого року премію „Квадрига” отримав колишній федеральний канцлер Німеччини Гельмут КОЛЬ.