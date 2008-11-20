Регіонал обурився, що два Кириленки морочать голову
Пропозицію про перерву не підтримали
Верховна Рада не підтримала пропозицію про оголошення перерви в роботі парламенту на два дні.
Як передає кореспондент УНІАН, “за” дане рішення проголосувало лише 155 (при необхідних 226 – УНІАН) із 323 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
Як повідомив перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ, три фракції парламенту – БЮТ, НУ-НС і Партія регіонів - внесли пропозицію про те, щоб оголосити перерву на два дні в роботі парламенту в пленарному режимі. За його словами, йдеться про те, що на сьогодні не завершені консультації щодо кандидатури голови ВР.
|Ярослав Сухий
У той же час народний депутат України Олег ЛЯШКО (фракція БЮТ) наголосив, що фракція БЮТ не виступає за оголошення перерви в роботі парламенту. Він підкреслив, що «не ми знімали голову ВР».
На даний час виступають представники від фракцій.