Регіонал обурився, що два Кириленки морочать голову

Верховна Рада не підтримала пропозицію про оголошення перерви в роботі парламенту на два дні.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” дане рішення проголосувало лише 155 (при необхідних 226 – УНІАН) із 323 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Як повідомив перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ, три фракції парламенту – БЮТ, НУ-НС і Партія регіонів - внесли пропозицію про те, щоб оголосити перерву на два дні в роботі парламенту в пленарному режимі. За його словами, йдеться про те, що на сьогодні не завершені консультації щодо кандидатури голови ВР.

Після нерезультативного голосування народний депутат України Ярослав СУХИЙ (фракція ПР), звертаючись до керівників фракцій, зазначив: «Що ви нам голову морочите». Він нагадав, що у трьох фракцій - БЮТ, НУ-НС і ПР - є достатньо голосів, щоб проголосувати за дане рішення, але, в той же час, голосує лише 155 народних депутатів. «Якщо домовились, то голосуйте», - підкреслив Я.СУХИЙ.

У той же час народний депутат України Олег ЛЯШКО (фракція БЮТ) наголосив, що фракція БЮТ не виступає за оголошення перерви в роботі парламенту. Він підкреслив, що «не ми знімали голову ВР».

На даний час виступають представники від фракцій.