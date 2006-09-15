Медведько не може притягнути до відповідальності Кучму

На даний час не має підстав для притягнення до кримінальної відповідальності вищих посадових осіб держави по справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що декілька разів по справі Гонгадзе був допитаний як свідок екс-майор Микола МЕЛЬНИЧЕНКО.

О.МЕДВЕДЬКО висловив жаль, під час допитів М.МЕЛЬНИЧЕНКА не було отримано необхідних свідчень для встановлення істини, а також не були надані оригінали аудіозаписів у кабінеті тодішнього Президента України Леоніда КУЧМИ.

За словами генпрокурора, при цьому М.МЕЛЬНИЧЕНКО посилався на недовіру до слідства, а також на потребу узгодження своїх свідчень з представниками потерпілих.

За словами О.МЕДВЕДЬКА, наприкінці березня цього року М.МЕЛЬНИЧЕНКО поїхав з України і від нього не було жодних звісток. «Незважаючи на таку поведінку МЕЛЬНИЧЕНКА, в результаті активних дій слідства у справі згідно з чинним кримінально-процесуальним законодавством отримано численні копії аудіозаписів на електронних носіях розмов у кабінеті Президента України КУЧМИ», - зазначив О.МЕДВЕДЬКО.

Як сказав генпрокурор, в результаті «аудитивного інструментального та лінгвістичного аналізів» встановлено, що «усне мовлення фонограм, імовірно, належить КУЧМІ, Кравченку (загиблому екс-міністру внутрішніх справ Юрію Кравченку) та іншим посадовим особам держави».

Водночас він сказав, що у зв’язку з тим, що ці записи є не оригінальними, і у слідства немає точної інформації про спосіб проведення записів, експерти не можуть зробити висновок про те, чи піддавалися оригінали монтажу після того, як були зафіксовані ці записи. За словами генпрокурора, у такій ситуації «вирішити питання про наявність підстав для притягнення до кримінальної відповідальності вищих посадовців держави у цей час неможливо». «Вкотре звертаюся до МЕЛЬНИЧЕНКА надати оригінали записів та грунтовні вичерпні показання на поставлені слідчими запитання», - звернувся до М.МЕЛЬНИЧЕНКА генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, М.МЕЛЬНИЧЕНКО зараз перебуває у ложі суддів сесійної зали парламенту.