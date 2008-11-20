Депутати розпрощалися до грудня

Засідання Верховної Ради України закрито. Наступного разу народні депутати зберуться на засідання 2 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, за рішення працювати сьогодні та завтра у комітетах ВР проголосувало 302 народних депутати з 441 зареєстрованого у сесійній залі.

Перед цим депутати декілька разів намагались проголосувати за оголошення перерви і на півгодини, і на два дні, і за те, щоб перейти до розгляду питання про обрання голови ВР, але ці питання не набирали достатньої кількості голосів.

Також члени фракції БЮТ і комуністи пропонували перейти сьогодні до розгляду антикризових законопроектів, а питання обрання голови парламенту перенести на пізніший термін. Проте ця пропозиція не ставилась на голосування.

Закриваючи сьогоднішнє засідання парламенту, головуючий перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що наступне засідання розпочнеться 2 грудня о 10.00, а наступний тиждень (24-30 листопада) депутати працюватимуть у виборчих округах.