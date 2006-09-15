Президент України помолився за старшого брата

Сьогодні старший брат Президента - Петро Ющенко - відзначає день народження. У нього сьогодні ювілей - 60-річчя. Ще вчора вранці у Володимирському соборі за участю глави держави і його найближчого оточення відбувся святковий молебень за здоров`я Петра Ющенка. Сьогодні, як планується, ювіляр поїде в рідне село Хоружівку.

Повідомити «Обозу»інші подробиці святкувань сам Петро Андрійович відмовився. «Я не вважаю себе настільки значущою персоною, щоб привертати до цього якусь увагу. Я розумію, що увага до моєї персони пов`язана багато в чому з тим, що моє прізвище починається на букву «Ю».