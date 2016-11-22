У Пінчука назвали причину надання грошей Трампу – ЗМІ

Про це пише «Українська правда» з посиланням на прес-службу Пінчука.

"Виплата фонду новообраного президента Трампа була на підтримку відеозв'язку під час конференції Щорічної ялтинської європейської стратегії, яку Фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія (YES) - неурядова організація, заснована Пінчуком - щорічно організовує в вересні в Україні", - сказано у повідомленні.

Вказується, що Пінчук зустрівся з Трампом кілька років тому в Нью-Йорку і запропонував виступити.

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Як повідомляло американське видання Fast Company, український олігарх Віктор Пінчук, відомий своєю підтримкою на минулих виборах в США Хілларі Клінтон, виділяв кошти і її супернику Дональду Трампу.

Так, український бізнесмен Віктор Пінчук виділив $150 тисяч фонду Дональда Трампа. Згідно зі звітом фонду, він надав кошти у 2015 році.

За даними "Української правди", загалом упродовж кількох років український бізнесмен перерахував також родині Клінтонів не менше 8,1 мільйон доларів. За підрахунками видання The Wall Street Journal, до 2014 року українці були найщедрішими донорами Clinton Foundation, і ця сума сягала 10 млн доларів.