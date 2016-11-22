ЗМІ: Пінчук виділив кошти і Клінтон, і Трампу

Згідно зі звітом фонду, Пінчук виділив кошти у 2015 році, пише "Українська правда" з посиланням американське видання Fast Company.

"Здається Фонд Трампа має спільного донора з Фондом Клінтон – українського мільярдера, бізнесмена і філантропа Віктора Пінчука. Олігарх дав 150 тисяч доларів у фонд Трампа у 2015 році", - написало видання.

За даними "Української правди", загалом упродовж кількох років український бізнесмен перерахував родині Клінтонів не менше 8,1 мільйон доларів. За підрахунками видання The Wall Street Journal до 2014 року українці були найщедрішими донорами Clinton Foundation, і ця сума сягала 10 млн доларів.

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У 2010 році Білл Клінтон відвідав Україну, виступивши у Києві у рамках акції "Битва за майбутнє", організованої фондом "АнтиСНІД" Олени Пінчук.

Як повідомляв УНІАН, Трамп 8 листопада переміг на виборах президента США. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2017 року.