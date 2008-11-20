Тимошенко побачила в парламенті «примушення до миру»
14:06, 20 листопада 2008Політика
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Прем`єр додала оптимізму
На думку прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, зараз у парламенті проходить «примушення фінансовою кризою до миру».
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала, виступаючи на нараді з керівництвом регіональних органів виконавчої влади і міськими головами, присвяченій питанням виконання державного бюджету в 2008 році.
“Я хочу вам трохи передати замість песимізму щодо парламенту - оптимізму. Я бачу, в усіх процесах, які почалися на всіх рівнях, йде вимушене зближення. Це називається примушенням фінансовою кризою до миру», - сказала прем`єр-міністр.
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