Тимошенко побачила в парламенті «примушення до миру»

На думку прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, зараз у парламенті проходить «примушення фінансовою кризою до миру».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала, виступаючи на нараді з керівництвом регіональних органів виконавчої влади і міськими головами, присвяченій питанням виконання державного бюджету в 2008 році.

“Я хочу вам трохи передати замість песимізму щодо парламенту - оптимізму. Я бачу, в усіх процесах, які почалися на всіх рівнях, йде вимушене зближення. Це називається примушенням фінансовою кризою до миру», - сказала прем`єр-міністр.