Кримінальну справи проти Мельниченка можуть поновити

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО не виключає поновлення кримінальної справи проти колишнього майора Державної служби охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор сказав сьогодня в парламенті.

Відповідаючи на запитання народних депутатів, він зазначив, що в ході досудового слідства було призначено 16 додаткових фоноскопічних експертиз, після яких буде прийнято остаточне рішення, оскільки буде з’ясовано, в який саме спосіб здійснювались записи розмов у кабінеті Президента.

«Із показів М.МЕЛЬНИЧЕНКА, тут не має ніякої таємниці, що він використовував різноманітні засоби там «Тошіба» та інші торгові марки записуючі, але проведена експертиза дещо по іншому трактує це питання», - сказав він. Він сказав, що не може уточнювати, пославшись на таємницю слідства.

О.МЕДВЕДЬКО нагадав, що свого часу була порушена кримінальна справа за перевищення службових уповноважень за ст. 365, але потім ця справа була закрита з мотивуванням, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО діяв в стані крайньої необхідності.

За його словами, це питання було вивчено в генпрокуратурі і прийшли до висновку, що на момент закриття справи це рішення було правильне, але зараз, враховуючи результати 16 додаткових фоноскопічних експертиз. «Якщо будуть підтверджені дані, що там є і розголошення державної таємниці і таке інше, то будемо вирішувати відповідне питання щодо поновлення кримінальної справи», - сказав він.

Відповідаючи на запитання із сесійної зали, О.МЕДВЕДЬКО заявив, що проводилася очна ставка М.МЕЛЬНИЧЕНКА та Мирослави ГОНГАДЗЕ, під час якої дружина Георгія Гонгадзе «фактично спростувала покази М.МЕЛЬНИЧЕНКА».

Як повідомляв УНІАН, 2 березня 2005 року тодішній генпрокурор Святослав ПІСКУН заявив, що генеральна прокуратура закрила кримінальну справу, порушену проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА. Він також додав, що як тільки Генпрокуратура отримає від М.МЕЛЬНИЧЕНКА записи та записуючий пристрій, буде проведено міжнародну експертизу, і в разі, якщо виявиться, що записи не є сфальсифікованими, вони відразу набудуть офіційного процесуального статусу і будуть приєднані до матеріалів справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.