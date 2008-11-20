Черновецький передав Ющенку, що нових тарифів хоче Господь Бог

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має намір переконати Президента України Віктора ЮЩЕНКА в доцільності підвищення тарифів на комунальні послуги до 10 разів для високоприбуткових організацій столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам, коментуючи указ Президента про скасування розпоряджень КМДА про запровадження з 1 грудня цього року нових тарифів на комунальні послуги для юридичних осіб.

«Я думаю, що мені вдасться переконати Президента в тому, що указ носить емоційний характер. Я поважаю Президента, і указ має для мене обов`язкову силу. Шкодую, що політика вносить корективи до вчинків лідерів нації», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Столичний голова зазначив, що із Секретаріатом Президента у нього налагоджена хороша співпраця. «Я знаю, що Президент хоче чути мої слова з різних приводів, які стосуються інтересів киян», - сказав мер.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ додав, що поки він керує містом, «казино, стрип-бари та інша гидота на території Києва обов`язково матимуть проблеми» доти, поки не будуть ліквідовані. «Так хочу не я, так хоче Господь Бог», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

У свою чергу начальник Головного управління КМДА з питань цінової політики Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ повідомив, що у зв`язку з указом Президента на покриття різниці в тарифах Києву необхідно знайти близько 1 млрд. грн. «Наскільки мені відомо, в міському бюджеті таких грошей немає», - сказав він.

В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ повідомив, що питання вивчатиметься в мерії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 листопада, Президент України підписав Указ "Про скасування рішень голови Київської міської державної адміністрації", якими підвищені тарифи на житлово-комунальні послуги для комерційних структур у 5-10 разів.

Президент прийняв рішення відмінити розпорядження голови КМДА від 30 жовтня 2008 року:

№1487 «Про узгодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодною водою і водовідведення холодної і гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів»;

№1488 «Про затвердженні тарифів на теплову енергію, встановлення та узгодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалювання і постачання холодною і гарячою водою, водовідведення для окремих бюджетних установ та суб`єктів господарювання»;

№1489 «Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та узгодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячою водою для бюджетних установ та інших споживачів», що не відповідають Конституції і законам України, іншим актам законодавства.