Рудьковський каже, що вони з Шуфричем побились через Тимошенко

Колишній міністр транспорту і зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ пояснює, що його конфлікт з народним депутатом від Партії регіонів Нестором ШУФРИЧЕМ виник через різні позиції стосовно того, чи повинна залишатись Юлія ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра у разі утворення широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві в інтерв’ю журналістам, коментуючи інцидент.