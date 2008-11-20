Рудьковський каже, що вони з Шуфричем побились через Тимошенко

14:46, 20 листопада 2008
Політика
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Екс-міністр коментує інцидент

Колишній міністр транспорту і зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ пояснює, що його конфлікт з народним депутатом від Партії регіонів Нестором ШУФРИЧЕМ виник через різні позиції стосовно того, чи повинна залишатись Юлія ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра у разі утворення широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві в інтерв’ю журналістам, коментуючи інцидент.

 

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