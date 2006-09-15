Головатий назвав фарсом суд над вбивцями Гонгадзе

Народний депутат з фракції “Наша Україна” Сергій ГОЛОВАТИЙ назвав фарсом судовий процес над виконавцями вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи з парламентської трибуни С.ГОЛОВАТИЙ назвав його (судовий розгляд – УНІАН) політичним процесом. Він висловився проти того, аби судовий процес йшов у закритому режимі і закликав негайно це припинити.

В той же час він зауважив, що проведення сьогодні слухань в парламенті по справі Гонгадзе можна буде розцінити як втручання в судовий процес і тиск на нього і висловив здивування, чому таке слухання не можна було провести, коли тривало досудове слідство.

Разом з тим С.ГОЛОВАТИЙ зауважив, що в різні часи був так чи інакше причетний до ходу розслідування цієї справи і може стверджувати, що всі ці п’ять з половиною років слідство було скеровано на одне – як фальсифікувати справу, щоб не було можливості її розкрити.

Він висловив здивування, чому досі не порушені кримінальні справи проти тих, хто фальсифікував цю справу. Депутат також висловився за те, щоб справи проти виконавців, замовників, а також тих, хто її (кримінальну справу – УНІАН) фальсифікував були об’єднані в одну.

Як повідомляв УНІАН, у вбивстві Г.Гонгадзе звинувачують трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА. Ще один звинувачуваний - колишній керівник згаданого департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – перебуває в розшуку.

Розгляд по суті кримінальної справи про вбивство журналіста Апеляційний суд Києва розпочав 9 січня 2006 року.

У справі вже допитано підсудних та потерпілих у справі.

14 вересня суд розпочав допит свідків, зокрема першою як свідка у цій справі було допитано головного редактора інтернет-газети «Українська правда» Олену ПРИТУЛУ.