Грищенко сподівається, що доля США та Німеччини омине Україну

Боротьба з фінансово-економічною кризою стане основним питанням порядку денного в Україні, відсуваючи на другий план проблеми, які ще нещодавно видавалися вкрай актуальними, і ця криза повинна стати поштовхом для консолідації української еліти.

Про це йдеться у статті посла України в РФ, першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Костянтина ГРИЩЕНКА, що вийшла сьогодні у тижневику "Коментарі".

"Наступного року нам вдасться уникнути рецесії, з якою зіткнуться провідні західні країни, включаючи США та Німеччину, але економічне зростання загальмується майже втричі. А це означатиме й істотне уповільнення руху нашої держави до європейських стандартів добробуту громадян", - заявляє К.ГРИЩЕНКО.

На думку дипломата, більшість країн світу зараз проводять ревізію своїх політичних та економічних стратегій з метою недопущення переростання нинішних проблем в аналог Великої депресії 30-х років минулого століття.

"Аналіз заходів, яких вживають Москва, Вашингтон, Берлін, Лондон, Токіо, інші столиці, показує, що подолання нинішньої кризи як лікування гострої хвороби потребує швидких дій та регулярного коригування тактики", йдеться у статті.

"Настали часи, коли потрібно бути готовими пройти крізь горнило будь-яких випробувань, аби отримати в результаті спрацьований високопрофесійний уряд, що спиратиметься на дієздатний парламент та буде у силах взяти на себе відповідальність за оперативне ухвалення та реалізацію непростих, але вкрай необхідних антикризових рішень", - заявляє К.ГРИЩЕНКО.