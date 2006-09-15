Мельниченко готовий скласти компанію Кучмі у в`язниці

Екс-майор Державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО заявляє, що готовий сісти у в’язницю за розголошення державної таємниці.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи сьогодні у парламенті, М.МЕЛЬНИЧЕНКО нагадав, що Генеральна прокуратура України погрожує відкриттям проти нього кримінальної справи за розголошення державної таємниці, якщо записи розмов у кабінеті тодішнього Президента Леоніда КУЧМИ будуть визнані автентичними. «Я готовий сісти до в’язниці за розголошення державної таємниці, тому що там буде сидіти і КУЧМА… Я готовий скласти йому компанію», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Також він зауважив, що готовий давати усі свідчення Генпрокуратурі лише після того, як записи будуть визнані речовим доказом. «Мені немає чого приховувати», - сказав екс-майор.

За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, Генеральна прокуратура продовжує фальсифікувати справу Гонгадзе. «Вас з цієї трибуни грубо і цинічно обманюють, у тому числі і генеральний прокурор», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО, зокрема, назвавши «брехнею» слова генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА про те, що дружина загиблого журналіста Мирослава ГОНГАДЗЕ спростувала на допиті свідчення М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

Він продемонстрував лист М.ГОНГАДЗЕ, у якому вона наголошує, що не довіряє нинішній Генеральній прокуратурі і не хоче, щоб М.МЕЛЬНИЧЕНКО давав їй свідчення і надавав докази.

За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, необхідно провести міжнародну експертизу записів і на підставі цієї експертизи визнати записи автентичними, ще раз повторивши, що готовий буде дати усі пояснення і передати оригінали записів слідству після визнання їх автентичності.

Крім того, М.МЕЛЬНИЧЕНКО подякував Богу і новій владі за те, що може стояти на цій трибуні «поки що живий». Він сказав, що не є політиком, а лише виконував свій обов’язок, задокументовуючи злочини вищого керівництва держави. Він нагадав, що виступає у справі Гонгадзе лише як свідок, але як офіцер він повинен був виконати присягу українському народу.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня 2005 року тодішній генпрокурор Святослав ПІСКУН заявив, що Генпрокуратура закрила кримінальну справу, порушену проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА. Він також додав, що як тільки Генпрокуратура отримає від М.МЕЛЬНИЧЕНКА записи та записуючий пристрій, буде проведено міжнародну експертизу, і в разі, якщо виявиться, що записи не є сфальсифікованими, вони відразу набудуть офіційного процесуального статусу і будуть приєднані до матеріалів справи Гонгадзе.

Сьогодні генпрокурор О.МЕДВЕДЬКО заявив, що не виключає поновлення кримінальної справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА. Він зазначив, що в ході досудового слідства було призначено 16 додаткових фоноскопічних експертиз, після яких буде прийнято остаточне рішення, оскільки буде з’ясовано, в який саме спосіб здійснювались записи розмов у кабінеті Президента.

Відповідаючи на запитання із сесійної зали, О.МЕДВЕДЬКО заявив, що проводилася очна ставка М.МЕЛЬНИЧЕНКА та М.ГОНГАДЗЕ, під час якої дружина Г.Гонгадзе «фактично спростувала покази М.МЕЛЬНИЧЕНКА».