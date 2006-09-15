Піскун-депутат хоче дати фору Піскуну-Генпрокурору

Екс-генеральний прокурор, народний депутат Святослав ПІСКУН висловлюється за створення нової парламентської комісії у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на парламентських слуханнях по справі Гонгадзе.

С.ПІСКУН висловив сподівання, що така комісія допоможе у розслідуванні правоохоронним органам.

За словами депутата, розслідуванні справи Гонгадзе на сьогодні не завершене і в суді знаходиться лише її перша частина, оскільки залишилось питання, хто організовував і замовляв вбивство журналіста.

С.ПІСКУН наголосив на важливості відповіді на це питання, оскільки справа Гонгадзе, за його словами, є лакмусовим папірцем здатності правоохоронних органів притягувати до кримінальної відповідальності вище керівництво держави.