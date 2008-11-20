Українська інтелігенція просить росіян приєднатися до молитви

Українська інтелігенція звертається до керівництва Росії та росіян із закликом пом’янути жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Відповідну заяву сьогодні на прес-конференції в УНІАН оприлюднив голова Конгресу української інтелігенції Іван ДРАЧ.

«Ми звертаємося до російської інтелігенції, до російського народу з проханням у поминальний день, 22 листопада, приєднатися до нашої молитви і запалити свічку пам’яті за мільйонами невинних жертв тоталітарного сталінського режиму», - зазначається у заяві.

При цьому, коментуючи висловлювання Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА, який стверджує, що «говорити про те, що існувала ціль знищення українців – це означає протирічити фактам і намагатися надати націоналістичний підтекст загальній трагедії”, автори заяви зауважили: «Ми розуміємо: великодержавно настроєному російському політикові важко відмовлятися від спадщини радянського режиму, який надав перевагу російській мові і російській історії в будівництві комуністичного суспільства. Важко засудити Сталіна, а тому віднедавна російська влада визнає його «ефективне правління» і в такому плані коригує шкільні підручники».

«Але навіть Президентові Росії, - йдеться у заяві, - не вдасться захистити режим Сталіна, адже в тюрмі народів, де правила Комуністична партія, страждали усі нації, а серед них і російський народ, якому завдано великих жертв».

Українська інтелігенція висловлює обурення тим, що «всупереч тому, що цивілізований світ визнає Голодомор 1932-1933 років в Україні злочином комуністичної системи, Президент Російської Федерації дозволяє собі брати у лапки саме слово Голодомор”.

Як наголошується у документі, український народ поділяє скорботу за убієнних голодоморами і гулагами представників усіх поневолених радянським режимом націй, а тому «вищому керівництву дружньої нам держави годилося б схилити голову у скорботному вшануванні пам’яті мільйонів невинно загиблих українських селян».