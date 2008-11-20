Янукович і Путін зустрілися, щоб обговорити перспективи

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслює, що Партія регіонів і «Єдина Росія» як найвпливовіші політичні сили в двох країнах виступатимуть гарантами стабільності відносин між Україною та Росією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це він сказав сьогодні в ході зустрічі з прем`єр-міністром РФ, головою партії «Єдина Росія» Володимиром ПУТІНИМ після закінчення роботи в Москві X з`їзду «Єдиної Росії».

«Як провідні політичні сили в своїх країнах ми активно підтримували й підтримуємо контакти з метою впливати на політику наших держав, з метою поглиблення відносин стратегічного партнерства Росії та України, а також розширення економічної кооперації», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

У ході зустрічі обговорювалися перспективи подальшого розвитку співпраці двох партій, зокрема – наповнення якісно новим змістом договору про співпрацю між Партією регіонів і партією «Єдина Росія».

Крім того, в ході зустрічі сторони торкнулися питань необхідності відновлення традиційно добросусідських відносин між Україною та Росією, а також питання взаємодії та координації зусиль, спрямованих на подолання наслідків економічної кризи.