Суд заборонив відзначати річницю Помаранчевої революції на Майдані

Окружний адміністративний суд Києва заборонив двом громадським організаціям відзначати 22 листопада на Майдані Незалежності у Києві четверту річницю Помаранчевої революції у зв’язку із проведенням заходів до 75-х роковин Голодомору.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні КМДА з питань внутрішньої політики.

Міжнародна громадська організація “Реформація” звернулася до мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО за дозволом на встановлення концертної сцени на Майдані Незалежності з 21 по 22 листопада для святкування Дня Свободи з нагоди 4-ї річниці Помаранчевої революції.

Київська міська громадська організація “Народна варта” також мала намір провести збори громадян на Майдані Незалежності з нагоди Дня Свободи, а також святкування 120-ї річниці від дня народження командувача Повстанської армії України Нестора Махна.

Сьогодні КМДА звернулася до вищезазначеного суду, який і ухвалив рішення про заборону цим організаціям проводити заходи згідно із заявками, оскільки вони носили святковий характер.