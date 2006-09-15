Міністр оборони Гриценко: ”не діждетесь”

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що не має наміру йти у відставку через розбіжності з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, що стосуються відносин України і НАТО. Відповідаючи на запитання журналіста про ймовірність такого кроку, міністр сказав: " Не дождетесь".

«Я і далі працюватиму на цій посаді, поки Президент України не ухвалить іншого рішення», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Міністр оборони також підкреслив, що не має наміру відмовлятися від політики приєднання України до НАТО. «Я залишуся на посаді міністра оборони і працюватиму настільки ефективно, наскільки це можливо», - додав він.