Відставка Тимошенко можлива лише в уяві Януковича?

У Верховній Раді говорять не лише про нового спікера, а й про відставку уряду. Принаймні про це заявляє лідер опозиційної Партії регіонів Віктор Янукович. Голова Центру прикладних політичних досліджень Володимир Фесенко вважає, що Янукович видає бажане за дійсне.

Ані комуністи, ані блок Литвина зараз не голосуватимуть за відставку уряду. Це може реально наблизити дострокові парламентські вибори, а цим політичним силам брати участь у них ризиковано, каже експерт. Тим більше, що Володимир Литвин є реальним претендентом на крісло спікера у Верховній Раді.

«Вони будуть критикувати уряд. І їм це вигідно, але знайдуть аргументи, аби залишити Тимошенко на посаді прем’єра».

Фесенко констатує, що зараз не можливо створити будь-яку коаліцію і це дає час для урядування Тимошенко.

«Зараз Партії регіонів буде важко, чи навіть неможливо створити коаліцію навколо себе. Бо коаліцію можуть створити лише фракції, а зі своїми прихильниками вони не можуть утворити парламентську більшість. Представники Єдиного центру не рахуються, бо вони не фракція. Це одна з передумов нинішньої патової ситуації у Верховній Раді. Тому що відсутність більшості у фракції НУ-НС не дає можливість створити будь-яку коаліцію», - каже Фесенко.

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