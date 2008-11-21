Ющенко вивів Яценюка з РНБО

Текст указу - на офіційному сайті глави держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом вивів Арсенія ЯЦЕНЮКА зі складу Ради національної безпеки і оборони України. Текст Указу обнародуваний на офіційному сайті глави держави. Як повідомляв УНІАН, Указом Президента від 21 січня 2008 року А.ЯЦЕНЮК був уведений до складу РНБО як голова Верховної Ради України (за згодою). 12 листопада ВР звільнила А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter