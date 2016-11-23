Луценко у Лондоні обговорив питання виконання запитів про правову допомогу та екстрадицію

Як повідомляє прес-служба ГПУ, в ході офіційного візиту до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Луценко провів ряд двосторонніх зустрічей з представниками компетентних органів Сполученого Королівства, а саме Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, Королівської прокурорської служби та Служби податкових та митних зборів.

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Метою візиту делегації Генеральної прокуратури України, яку очолює Луценко, є обговорення питань двостороннього співробітництва та подальшої інституційної підтримки відомства.

«Генеральна прокуратура України високо цінує ту допомогу, що надавалася та надається британською стороною на шляху реформування та сподівається на її продовження», – зазначив генпрокурор.

За результатами зустрічі відзначено позитивні напрацювання з вказаних питань та висловлено зацікавленість у широкій співпраці між відомствами, у тому числі щодо виконання запитів про міжнародну правову допомогу та екстрадицію.

Також британську сторону поінформовано про результати розслідування актуальних кримінальних проваджень стосовно колишніх високопосадовців та причетних до них осіб, а також щодо розслідування злочинів під час Революції гідності.