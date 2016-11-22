Луценко: У справах щодо злочинів проти активістів Майдану засуджено 35 осіб, у судових процесах - 152 людини

У справах щодо злочинів проти активістів Майдану засуджено 35 осіб, 152 особи перебувають у судових процесах, близько 190 - під досудовим слідством. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Можу сказати про те, що зроблена грандіозна робота: 152 особи знаходяться в судових процесах із врученими їм обвинуваченнями Генеральною прокуратурою України, ще 35 вже отримали судові вироки, ще близько 190 знаходяться із підозрою і досудове слідство триває», - цитує Сарган Луценка, який виступив на одному із телеканалів після зустрічі із в Офісі прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

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В той же час зазначається, що до відповідальності не притягнені ті, хто «віддавав накази убивцям».

«Офіс прокурора МКС зробив кілька важливих заяв. Зокрема, вперше на міжнародному рівні визнав військову агресію РФ на грузинську територію. Найкращим доказом ефективності Міжнародного кримінального суду та авторитетності його звіту може бути рішення Путіна про вихід РФ з-під юрисдикції Римського статуту. Путін злякався відповідальності», - написала Сарган слова Луценка.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко обговорив з прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі перспективи спільного розслідування злочинів щодо учасників мирного протесту на Майдані, на Донбасі і в Криму.

Луценко зазначив, що на зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду подякував за чітку позицію щодо визнання російської агресії в Криму і на Донбасі.

«Рішення Путіна відкликати підпис під Римським статутом - найкраще свідчення високого авторитету Міжнародного кримінального суду», - написав генпрокурор. Він повідомив, що «українська делегація обговорила перспективи спільного розслідування злочинів щодо учасників мирного протесту на Майдані, військових злочинів і злочинів проти людяності на Донбасі і в Криму як нерозривного ланцюжка злочинів державної мафії Януковича та його кремлівських покровителів».