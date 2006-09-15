Ющенко викликав Януковича

14:06, 15 вересня 2006
Політика
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Розмова відбувається у Секретаріаті. Після закінчення зустрічі очікується заява Президента...

У Секретаріаті Президента відбувається зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Одним із питань зустрічі є обговорення теми вступу України до НАТО. За інформацією прес-служби Президента, після закінчення зустрічі очікується заява В.ЮЩЕНКА з цього питання.

 

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