Ющенко викликав Януковича
14:06, 15 вересня 2006Політика
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Розмова відбувається у Секретаріаті. Після закінчення зустрічі очікується заява Президента...
У Секретаріаті Президента відбувається зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Одним із питань зустрічі є обговорення теми вступу України до НАТО. За інформацією прес-служби Президента, після закінчення зустрічі очікується заява В.ЮЩЕНКА з цього питання.
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