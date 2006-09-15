У Секретаріаті відбувається зустріч Ющенка з Януковичем

У Секретаріаті Президента відбувається зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Одним із питань зустрічі є обговорення теми вступу України до НАТО. За інформацією прес-служби Президента, після закінчення зустрічі очікується заява В.ЮЩЕНКА з цього питання.