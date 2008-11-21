Король зробив виняток для Тимошенко

Розпочалася аудієнція прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у Короля Швеції КАРЛА XVI ГУСТАВА.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації секретаріату Кабінету міністрів України, аудієнція відбувається в рамках офіційного візиту Ю.ТИМОШЕНКО до Королівства Швеція.

Аудієнція триватиме півгодини. Зазвичай аудієнція Короля триває менше, таку кількість часу шведський Король приділяє лише дуже поважним персонам.

В КМУ також повідомили, що 20 листопада Ю.ТИМОШЕНКО зустрілася з керівниками провідних шведських компаній і банків, а також з міністром закордонних справ Королівства Швеція Карлом БІЛЬДТОМ. Під час зустрічі обговорювалися питання двосторонніх відносин, а також піднімалася тема залучення інвестицій в економіку України. „Світова фінансова криза може стати тим моментом, коли влада зрозуміє і прибере всі перепони на шляху іноземних інвестицій”, – зазначила на зустрічі прем’єр-міністр України .

„Нас поєднує те, що ми однаково віримо в Україну: я – в політиці, ви – в бізнесі”, - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, що шведські компанії є лідером серед інвесторів в українську економіку. Вона нагадала, що, зокрема, шведська компанія „Тетра Пак” прийшла на український ринок ще до проголошення Україною незалежності, а компанія „Еріксон” цього року святкуватиме своє 15-річчя на українському ринку.

У свою чергу, представники провідних шведських компаній підтвердили бажання інвестувати в економіку України.