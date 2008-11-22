Катерину Ющенко нагороджено за поширення правди про Голодомор

20 листопада 2008 року в Посольстві України в США відбулася урочиста церемонія вручення нагороди Фундації Пам’яті жертв комунізму – Медалі Свободи Трумана-Рейгана.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду «Україна 3000», цього року одним з володарів нагороди стала голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО. Від президента Фундації професора Лі Едвардса відзнаку прийняв Посол України в США Олег ШАМШУР.

Представляючи лауреата нагороди, Л.ЕДВАРДС відзначив багаторічну працю К.ЮЩЕНКО, присвячену поширенню правдивої інформації про злочини комуністичного режиму, передусім про голод-геноцид в Україні 1932-1933 років.

На церемонії було зачитано вітальний лист від дружини Президента США Лори БУШ, яка, зокрема, відзначає: «Відданість пані ЮЩЕНКО просуванню свободи в Україні надихає інші країни світу. 75 років потому, як радянські комуністичні лідери замордували голодом мільйони українців, ця нація є знову вільною і суверенною. Сьогодні Україна – це модель демократичних перетворень, її репутація гартувалася в тому числі завдяки пані ЮЩЕНКО».

У свою чергу, посол України виголосив звернення від К.ЮЩЕНКО до керівництва Фундації пам’яті жертв комунізму, в якому вона з вдячністю приймає цю високу нагороду, котрої свого часу удостоювалися Папа Іоанн Павло ІІ та Вацлав ГАВЕЛ. «Моя держава Україна бореться, щоб подолати радянську спадщину. Ми реформуємо економічну систему, зруйновану неефективним соціалізмом, – йдеться у зверненні. – Цього року ми відзначаємо 75-ту річницю Голодомору, вчиненого радянською владою штучного голоду, який забрав життя близько 10 мільйонів українців».

О.ШАМШУР привернув увагу гостей церемонії до розгорнутої в Посольстві виставки «Страчені Голодом: невідомий геноцид українців», створеної Фондом «Україна 3000».

Серед інших лауреатів Медалі Свободи 2008 року – заступник Державного секретаря США Пола ДОБРЯНСЬКІ та американська журналістка Мідж ДЕКТЕР.

Фонд Пам’яті жертв комунізму заснований за наказом Конгресу США для зведення у Вашингтоні меморіалу на згадку понад 100 мільйонів жертв комунізму в усьому світі – тих, хто успішно протистояв і боровся проти комуністичної тиранії. Відкриття меморіалу відбулося 12 червня 2007 року. Наступним кроком організації є створення Всесвітнього віртуального музею злочинів комунізму.

Медаль Свободи Трумана-Рейгана щорічно вручається Фондом пам’яті жертв комунізму видатним борцям з комуністичною тиранією.