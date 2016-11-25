Янукович хоче, щоб його допитали у режимі відеоконференції саме сьогодні (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це Янукович сказав під час відеовключення з Ростовського обласного суду Російської Федерації.

«Дякую, шановний пане суддя, ваша честь. Я, безумовно, добре розумію, що затягування мого допиту це рішення навмисне. Навмисне тих людей, які сьогодні не хочуть встановити істину. Тому я просив би Вас, ваша честь, при будь якій можливості сьогодні провести це засідання. Це дуже важливе. Ми зробили все, що необхідно разом з моїми помічниками за допомогою ростовського суду, щоб був якісний зв'язок. І нас попереджували, що готуються провокації. І тому суд має врахувати, що це також порушення закону, і ті, хто порушує ці закони, і перешкоджає засіданню суду, повинні бути покарані», - заявив Янукович.

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Як повідомляв УНІАН, у Святошинському райсуді Києва, де має відбутися відеодопит Януковича, оголошено перерву на 20 хвилин у зв’язку з неможливістю доставити до суду підозрюваних.

Адвокат п'ятьох колишніх "беркутівців" Ігор Варфоломєєв наполягає на тому, що допит Януковича в суді не може відбутися без їхньої участі