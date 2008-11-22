Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв Голодомора

Сьогодні в Україні за участю Президента Віктора ЮЩЕНКА пройдуть заходи зі вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, о 8.45 Президент покладе квіти до пам`ятного знака «Жертвам Голодомору 1932-1933 років» на Михайлівській площі.

О 9.00 розпочнеться чин панахиди і молитва за померлими від голоду «Зі святими упокій...». У заході візьмуть участь усі релігійні організації України.

Об 11.30 у Національній опері України (Київ, вул. Володимирська, 50) розпочнеться Міжнародний форум «Народ мій завжди буде!» за участю Президента України та глав держав, запрошених для вшанування пам`яті жертв Голодоморів.

О 14.20 біля Меморіалу пам`яті жертв Голодоморів (Київ, вул. Мазепи 15А) відбудеться завершення всеукраїнської акції «33 хвилини» - читання імен жертв геноциду.

О 14.55 Президент України разом із запрошеними на заходи главами іноземних держав візьме участь у церемонії висадки кущів калини (Київ, вул. Мазепи 15А).

О 15.00 розпочнуться церемоніальні заходи до 75-роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні біля меморіального знаку «Свічка пам`яті». Зокрема, відбудеться чин освячення Меморіалу пам`яті жертв Голодоморів та церемонія покладання горщиків з свічками до меморіального знаку.

Церемонія, орієнтовно о 15.45 завершиться зверненням В.ЮЩЕНКА до українського народу.

О 16.00 буде оголошено Загальнонаціональну хвилину мовчання.

О 16.01 біля меморіального знака «Свічка пам`яті» (Київ, вул. Мазепи 15А) та пам`ятного знака «Голодомор 1932-33 років» (Київ, Михайлівська площа) стартуватиме всеукраїнська акція «Засвіти свічку!»

Усі заходи, крім завершення всеукраїнської акції «33 хвилини», транслюються у прямому ефірі Національної телекомпанії України.