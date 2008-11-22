Буш та Варфоломій I висловили солідарність з народом України

До Президента України Віктора ЮЩЕНКА надійшли листи від Президента США Джорджа БУША та Вселенського патріарха ВАРФОЛОМІЯ І з нагоди 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років.

У листах висловлено солідарність з українським народом, який згадує про жертв Великого Голоду, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.