Буш та Варфоломій I висловили солідарність з народом України

13:59, 22 листопада 2008
Політика
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...з приводу 75-х роковин Голодомору

До Президента України Віктора ЮЩЕНКА надійшли листи від Президента США Джорджа БУША та Вселенського патріарха ВАРФОЛОМІЯ І з нагоди 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років.

У листах висловлено солідарність з українським народом, який згадує про жертв Великого Голоду, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

 

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