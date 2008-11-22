Буш та Варфоломій I висловили солідарність з народом України
13:59, 22 листопада 2008Політика
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...з приводу 75-х роковин Голодомору
До Президента України Віктора ЮЩЕНКА надійшли листи від Президента США Джорджа БУША та Вселенського патріарха ВАРФОЛОМІЯ І з нагоди 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років.
У листах висловлено солідарність з українським народом, який згадує про жертв Великого Голоду, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.
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