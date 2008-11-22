Буковинські бютівці просять у Тимошенко порятунку від місцевого лідера

У Чернівецькій області понад 30 депутатів від БЮТ обласної, кількох районних та сільських рад просять лідера блоку Юлію ТИМОШЕНКО «вивчити діяльність» народного депутата України, голови облорганізації ВО «Батьківщина» Петра ГАСЮКА, надати його діям відповідну оцінку, а також розглянути питання про «його подальше перебування в якості народного депутата при формуванні майбутніх списків від БЮТ до Верховної Ради України».

Автори заяви, текст якої передано УНІАН, стверджують, що голова Чернівецької партійної організації ВО «Батьківщина» П.ГАСЮК проводить «антидемократичну партійну кадрову політику, яка призводить до внутрішніх протистоянь». «Багатьох активних людей, які сумлінно працюють, мають партійний досвід та показали високі результати роботи на виборах 2006-2007 рр., нині позбавляють членства в партії, усувають з партійних посад, а також здійснюють на них певний політичний тиск», - йдеться у зверненні.

Депутати також обурюються тим фактом, що П.ГАСЮК проіґнорував звернення депутатів однієї з сільських рад, які порушували питання незаконного вилучення 16 га землі на території цієї ради всупереч позиції сільської громади, відмовившись «навіть їх прийняти».

Підписанти звертають увагу Ю.ТИМОШЕНКО і на те, що без реакції П.ГАСЮКА залишився факт відведення приватній структурі під забудову без процедури конкурсу та аукціону 30 га землі поблизу Чернівців в с. Кам’яна після ліквідації військової бази, незважаючи на те, що з цього приводу до П.ГАСЮКА неодноразово зверталися однопартійці.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Батьківщина», П.ГАСЮК, коментуючи цю заяву своїх однопартійців, зазначив, що «за цими підписантами нічого не стоїть, окрім власних інтересів".

"В обласній організації «Батьківщина» 15,5 тис. членів і понад 1400 депутатів усіх рівнів. І те, що кілька людей підписали цей папір – це лише їхня відповідальність. На щастя, не 15 чи 16 осіб в області вирішують, хто вартий стати народним депутатом», - заявив П.ГАСЮК.

П.ГАСЮК відкинув ймовірність того, що лист його партійних противників може спровокувати на Буковині розкол у партії «Батьківщина». «Говорити про розкол – це смішно. Чернівецька обласна організація партії «ВО» Батьківщина була і є однією з найсильніших обласних організацій в Україні. І поки я її очолюю, вона буде залишатися таким же монолітом», - заявив він.

Нинішній лідер буковинської «Батьківщини» також додав, що найближчим часом буде розглянуто питання про доцільність перебування у партійних рядах облорганізації значної кількості «досить високих посадовців від БЮТ». «Якщо ті справи у силових структурах, які там тривають, будуть доведені, то ці люди ще до суду будуть виключені з партії», - додав народний депутат.

Довідка УНІАН. П.ГАСЮК очолює Чернівецьку обласну організацію ВО «Батьківщина» з часів її створення. Після Помаранчевої революції був призначений першим заступником голови Чернівецької ОДА, однак, не попрацювавши й року, за власним бажанням пішов з цієї посади, заявивши, що у період підготовки до парламентських та місцевих виборів надає перевагу партійній роботі. Обирався народним депутатом України за виборчим списком БЮТ у 2006, 2007 роках.