Ющенко вже знає наступника Рибачука
19:55, 15 вересня 2006Політика
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Завтра вони проведуть спільну прес-конференцію
Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийняв відставку глави Секретаріату Президента Олега РИБАЧУКА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив журналістам на прес-конференції в Секретаріаті.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи відповідає дійсності така інформація, В.ЮЩЕНКО сказав – відповідає.
Він додав, що завтра буде повніша інформація на цю тему, зокрема, інформація щодо наступника О.РИБАЧУКА.
«Є така людина, але потрібно пройти повну процедуру (призначення)», - сказав В.ЮЩЕНКО.
У свою чергу прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО додала, що завтра О.РИБАЧУК планує провести спільну прес-конференції зі своїм наступником.
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