Ющенко вже знає наступника Рибачука

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийняв відставку глави Секретаріату Президента Олега РИБАЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив журналістам на прес-конференції в Секретаріаті.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи відповідає дійсності така інформація, В.ЮЩЕНКО сказав – відповідає.

Він додав, що завтра буде повніша інформація на цю тему, зокрема, інформація щодо наступника О.РИБАЧУКА.

«Є така людина, але потрібно пройти повну процедуру (призначення)», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У свою чергу прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО додала, що завтра О.РИБАЧУК планує провести спільну прес-конференції зі своїм наступником.