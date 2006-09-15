Ющенко: антикризовій коаліції бракує кризи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує більшість за затягування процесу створення широкої коаліції у Верховній Раді України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив журналістам на прес-конференції в Секретаріаті Президента.

«Мене турбує затримка формування коаліційної більшості», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, діалог явно затягується, він проходить «з демонстрацією небажання завершувати цей процес».

За словами Президента, коли він позавчора ознайомився зі списком розбіжностей, які існують між учасниками переговорів, його здивувало те, що по багатьох позиціях існують явні порушення положень підписаного раніше Універсалу національної єдності.

Президент зазначив, що сьогодні потрібно чітке розуміння національної єдності.

За його словами, у назві сьогоднішньої антикризової коаліції не вистачає лише одного – самої кризи.

Однак, за його словами, через неузгодженість дій ми можемо накликати це нещастя.