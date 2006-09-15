Президент критикує кадрову політику уряду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує кадрову політику нинішнього уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив журналістам на прес-конференції в Секретаріаті Президента.

«Багато докорів до кадрової політики», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент вважає неприйнятними заяви щодо заміни глав місцевих адміністрацій. Також він піддав критиці масову заміну керівників податкової адміністрації на місцях.

За його словами, це є спробою взяти у свої руки контроль фінансових потоків в регіонах.

Він також зазначив, що на велику кількість посад призначаються люди з одного регіону.

«Це дорога до дискредитації», - сказав він.

Також, за його словами, трапляються «просто абсурдні призначення». Як приклад він навів заміну голови Державного комітету архівів України. Зазначивши, що на цій посаді доктора історичних наук змінила людина з технічною освітою, В.ЮЩЕНКО запитав: «Хіба це є комплімент владі?».