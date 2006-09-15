Ющенко назвав тему розмови з Януковичем

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про низку загрозливих тенденцій у соціально-економічній сфері країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив журналістам на прес-конференції в Секретаріаті Президента.

За його словами, у діяльності уряду і більшості (парламентської – УНІАН) останнім часом є дії, які викликають стурбованість.

За словами Президента, саме це було темою розмови з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Я хотів застерегти прем’єра від порушення положень підписаного раніше Універсалу нацональної єдності», - сказав він.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО сказав, що всупереч закону перенесено збільшення з 1 грудня мінімальної зарплати до 400 грн.

«Це незрозуміла і не потрібна ревізія», - сказав він.

Також, за його словами, у проекті держбюджету на 2007 рік не має жодних ознак зменшення податкового навантаження.

За словами Президента, це погіршує можливості для бізнесової діяльності. А також зменшує можливості для детінізації економіки.

Крім цього, Президент піддав критиці дії уряду щодо компенсацій зі сплати податку на додану вартість. Президент навів приклади відповідно до яких компенсації сплати ПДВ у східних областях коливаються у розмірі від 100 до 220%, у той же час у західних і центральних областях вони становлять приблизно від 2 до 20%.

В.ЮЩЕНКО дав доручення Генеральній прокуратурі України протягом 10 днів розібратися з цими фактами.

Він також додав, що найближчим часом ці та інші соціально-економічні питання будуть розглянуті на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.