Ющенко: дії уряду розглянуть Генпрокуратура і РНБО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про низку загрозливих тенденцій у соціально-економічній сфері країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив журналістам на прес-конференції в Секретаріаті Президента.

За його словами, у діяльності уряду і більшості (парламентської – УНІАН) останнім часом є дії, які викликають стурбованість.

За словами Президента, саме це було темою розмови з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Я хотів застерегти прем’єра від порушення положень підписаного раніше Універсалу нацональної єдності», - сказав він.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО сказав, що всупереч закону перенесено збільшення з 1 грудня мінімальної зарплати до 400 грн.

«Це незрозуміла і не потрібна ревізія», - сказав він.

Також, за його словами, у проекті держбюджету на 2007 рік не має жодних ознак зменшення податкового навантаження.

За словами Президента, це погіршує можливості для бізнесової діяльності. А також зменшує можливості для детінізації економіки.

Крім цього, Президент піддав критиці дії уряду щодо компенсацій зі сплати податку на додану вартість. Президент навів приклади відповідно до яких компенсації сплати ПДВ у східних областях коливаються у розмірі від 100 до 220%, у той же час у західних і центральних областях вони становлять приблизно від 2 до 20%.

В.ЮЩЕНКО дав доручення Генеральній прокуратурі України протягом 10 днів розібратися з цими фактами.

Він також додав, що найближчим часом ці та інші соціально-економічні питання будуть розглянуті на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

Президент стурбований спробами ревізії зовнішньополітичного курсу України.

«Я мав не дуже приємну розмову з прем’єром з цього питання», - сказав він.

Говорячи про заяви Віктора ЯНУКОВИЧА щодо НАТО, зроблені ним вчора в Брюсселі, Президент сказав, що розуміє, що вони формувались під впливом його політичної позиції (УНІАН: 14 вересня у Брюсселі після засідання комісії «Україна-НАТО» прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна відкладає своє бажання приєднатися до НАТО).

Однак, за словами В.ЮЩЕНКА, предметом об’єднання завжди є спільна мета. При цьому Президента нагадав, що існує закон про основи національної безпеки України.

«Це є основа для зовнішньополітичного курсу», - сказав він. В.ЮЩЕНКО заявив, що вимагає від уряду чіткого дотримання положень зазначеного закону.

Разом з тим глава держави наголосив, що Україна активно забезпечує реалізацію плану дій Україна-ЄС. Він сказав, що найближчим часом буде сформована робоча група для формування нової угоди з ЄС замість діючої угоди про партнерство і співробітництво.

Президент додав, що найближчим часом буде активізована робота щодо вступу Україниі до СОТ. За його словами, на базі цього можна буде розпочати переговори щодо формування зони вільної торгівлі з ЄС.

Президент критикує спроби тиску на депутатів ВР

«У парламенті не має бути силового тиску на депутатів», - зазначив він.

За його словами, повернення до силового формування більшості є маніпуляцією політичних результатів виборів, їх фальсифікацією.

В.ЮЩЕНКО закликав депутатів відчувати відповідальність перед виборцями, «уміти тримати удар».

«Я не хотів би, щоб парламент повернувся до епохи, яка панувала декілька років тому», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він додав, що буде вимагати забезпечення прав опозиції і забезпечення здійснення нею контролюючих функцій.

Ющенко критикує більшість за затягування процесу створення широкої коаліції

«Мене турбує затримка формування коаліційної більшості», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, діалог явно затягується, він проходить «з демонстрацією небажання завершувати цей процес».

За словами Президента, коли він позавчора ознайомився зі списком розбіжностей, які існують між учасниками переговорів, його здивувало те, що по багатьох позиціях існують явні порушення положень підписаного раніше Універсалу національної єдності.

Президент зазначив, що сьогодні потрібно чітке розуміння національної єдності.

За його словами, у назві сьогоднішньої антикризової коаліції не вистачає лише одного – самої кризи.

Однак, за його словами, через неузгодженість дій ми можемо накликати це нещастя.

Президент закликає уряд провести низку реформ у 2007 році.

Зокрема, він нагадав про необхідність ухвалення закону про Кабінет Міністрів і Державну службу. За його словами, має бути розроблений і прийнятий пакет законів, що передбачають реформи у 2007 році. Серед них В.ЮЩЕНКО назвав реформи освіти, медицини, а також комунальну, пенсійну і податкову реформи.

Президент зазначив, що він довго говорив про це з прем’єром і у нього склалося враження, що Віктор ЯНУКОВИЧ зрозумів необхідність проведення цих заходів.

«Ми повинні не змарнувати 2007 рік», - сказав Президент.

Він зазначив, що планується, що подібні зустрічі з прем’єром будуть відбуватися щотижня.

Подібні зустрічі В.ЮЩЕНКО планує також проводити і з головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ.