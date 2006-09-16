Тимошенко об`єднає всіх аутсайдерів

Блок Юлії Тимошенко об`єднуватиме опозицію в парламенті і за його межами.

Як повідомляє персональний сайт лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, про це вона заявила вчора в програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

За її словами, окрім формування міжфракційної опозиції у Верховній Раді, Блок Юлії Тимошенко має намір консолідувати опозиційні політичні сили, що не потрапили до парламенту.

"Ми плануємо на жовтень великий об`єднувальний форум усіх опозиційних сил, які знаходяться поза парламентом. Ми плануємо об`єднувати за межами парламенту всі політичні сили, які розуміють, що сьогодні відбувається в цій країні", - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вважає, що якщо вдасться побудувати опозицію, яка буде говорити суспільству про порушення, то «люди легше будуть орієнтуватися, що робити з цією владою».

За словами лідера БЮТ, для формування опозиції у ВР необхідно визначитися, хто є владна коаліція. «Для того, щоб робити опозиційне міжфракційне об’єднання, необхідно знати чіткий склад владної коаліції», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також нагадала, що БЮТ запросила всіх депутатів ВР до створення міжфракійного парламентського об’єднання.