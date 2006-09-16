Лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ не виключає розпуску Верховної Ради.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, про це він заявив учора в ефірі “5-го каналу”.

“Я не виключаю можливості розпуску парламенту, тому що нинішня динаміка процесу веде нас і в урядову, і в парламентську кризу. І куди ще ми зайдемо, якщо не зупиняти цей процес, дуже складно прогнозувати”, - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він висловив упевненість, що “врятував ситуацію літа цього року Президент”.

“Мені здається, - зазначив лідер “Нашої України”, - що лише Президент може врятувати уряд і парламент від сповзання в чергову кризу. Поки немає законодавства і правил гри, лише авторитет Президента дозволяє якимось чином врозумити учасників цього переговорного процесу, тому що їхня поведінка часом виходить з берегів”.

Лідер фракції допускає перехід “Нашої України” в опозицію.

“Меморандум про створення Коаліції національної єдності – це погоджений між “Нашою Україною” і Партією регіонів документ”, - зазначив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. “Наша Україна” виконала всі домовленості. Якщо ж Партія регіонів зі свого боку не виконає ці домовленості, тоді ми вільні у своїх діях”, - заявив він.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що “якщо не будуть сформовані умови, прийнятні для всіх сторін, то “Наша Україна” опиниться в опозиції, тому що в опозицію не йдуть, в ній опиняються”.

“У такому випадку нам не оминути загострення і політичного, і суспільного, а це означає, що ми пройдемо і через урядову кризу, з виходом “нашоукраїнських” міністрів з уряду, і через парламентську кризу, тому що двісті на двісті в парламенті – це параліч. Саме тому всі ми приречені шукати домовленості, - зазначив лідер “Нашої України”.