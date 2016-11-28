В ГПУ заявили, що Азаров зустрічався із Путіним під час розстрілів на Майдані

Про це повідомив старший прокурор ГПУ Олексій Донський під час відеодопиту, передає Еспресо.TV.

Читайте такожЛуценко назвав Януковича "шлепером"

"18-19 лютого 2014 року Азаров, через три тижні після відставки, разом з його сином-депутатом та співробітником управління державної охорони здійснив поїздку до Росії", - заявив старший прокурор ГПУ Донський.

За його даними, Азаров разом з сином вилетів у Санкт-Петербург в аеропорт "Пулково".

Старший прокурор сказав, що Азаров під час поїздки зустрічався з вищим керівництвом Росії, президентом Путіним.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключає, що найближчим часом може бути оголошена підозра у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України екс-прем‘єр-міністру Азарову.