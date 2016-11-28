Луценко натякнув, що наступну підозру в держзраді буде оголошено Азарову
13:43, 28 листопада 2016Політика
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Генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключає, що найближчим часом може бути оголошена підозра у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України екс-прем‘єр-міністру Миколі Азарову.
Азарову також вручать підозру у держзраді / Фото УНІАН
Про це, як передає кореспондент УНІАН, Луценко повідомив журналістам біля приміщення Святошинського районного суду, де сьогодні проходить допит екс-президента Віктора Януковича в режимі відеозв‘язку.
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"Я не виключаю того, що найближчим часом з‘явиться підозра ще й до екс-прем‘єр-міністра України громадянина Азарова. Це буде підозра по тих же ст. 110 і 111 КК України... Ми оголосимо підозру і вручимо її за останніми відомими місцях перебування, проживання або роботи або його захисникам", - сказав генпрокурор.
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