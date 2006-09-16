Секретаріат Президента переходить у наступ

Новопризначений глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що Секретаріат Президента працюватиме в наступальному ключі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на спільній прес-конференції зі своїм попередником Олегом РИБАЧУКОМ.

При цьому В.БАЛОГА наголосив, що Секретаріат здатний забезпечити програму Президента України, і для цього в нього є і повноваження, і політична воля.

В.БАЛОГА також вважає, що все напрацьоване в Секретаріаті за часів керівництва О.РИБАЧУКА, є корисним і буде використано.