Секретаріат Президента переходить у наступ
12:38, 16 вересня 2006Політика
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Віктор Балога використає все корисне від Рибачука
Новопризначений глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що Секретаріат Президента працюватиме в наступальному ключі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на спільній прес-конференції зі своїм попередником Олегом РИБАЧУКОМ.
При цьому В.БАЛОГА наголосив, що Секретаріат здатний забезпечити програму Президента України, і для цього в нього є і повноваження, і політична воля.
В.БАЛОГА також вважає, що все напрацьоване в Секретаріаті за часів керівництва О.РИБАЧУКА, є корисним і буде використано.
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