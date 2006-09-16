Заяву Януковича щодо НАТО дезавуйовано

Екс-глава Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК вважає, що світ почув вчорашню заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА, а виступи міністра оброни Анатолія ГРИЦЕНКА і міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА дезавуювали висловлювання прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА в Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Секретаріаті глави держави, яку він дав разом з новопризначеним керівником Секретаріату Віктором БАЛОГОЮ.

«Я думаю, що світ почув вчорашню заяву Президента», - сказав О.РИБАЧУК.

Нагадавши про вчорашні виступи А.ГРИЦЕНКА і Б.ТАРАСЮКА, він підкреслив, що «ця заява (В.ЯНУКОВИЧА в Брюсселі – УНІАН) вже дезавуйована сама по собі».

За словами О.РИБАЧУКА, політичним суб’єктам потрібно зрозуміти, що керівник уряду не є керівником однієї партії.

«Що важливо було почути, і де прем’єр здавав екзамен – це на те, що в нього слово не розходиться з ділом, і що держава має продовження курсу. І тут висновки зроблено», - сказав О.РИБАЧУК.

У свою чергу, новий керівник Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА підкреслив, що курс на євроатлантичну інтеграцію України зафіксований у відповідних законах, за які свого часу голосувала і фракція Партії регіонів. «Тому В.ЯНУКОВИЧ, як прем’єр-міністр і лідер партії, має виконувати вимоги українського законодавства. І те, що зафіксовано в Універсалі національної єдності, я вважаю, ми повинні дотримуватися в першу чергу», - сказав В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня в Брюсселі після засідання комісії «Україна-НАТО» прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна відкладає своє бажання приєднатися до НАТО.

15 вересня В.ЮЩЕНКО висловив стурбованість спробами ревізії зовнішньополітичного курсу України. «Я мав не дуже приємну розмову з прем’єром з цього питання », - сказав він.

Говорячи про заяву В.ЯНУКОВИЧА щодо НАТО Президент сказав, що розуміє, що вони формувались під впливом його політичної позиції.

Однак, за словами В.ЮЩЕНКА, предметом об’єднання завжди є спільна мета. При цьому Президента нагадав, що існує закон про основи національної безпеки України.

«Це є основа для зовнішньополітичного курсу», - сказав він. В.ЮЩЕНКО заявив, що вимагає від уряду чіткого дотримання положень зазначеного закону.

У свою чергу, міністр оборони України А.ГРИЦЕНКО заявив, що вважає необгрунтованою, нелогічною і помилковою заяву прем`єр-міністра України про відстрочення приєднання України до Плану дій про членство в НАТО (ПДЧ).

Водночас, міністр закордонних справ України Б.ТАРАСЮК заявив, що зовнішньополітичний курс України залишається незмінним, а висловлювання В.ЯНУКОВИЧА розцінив як заяву лідера партії.