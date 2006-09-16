Луценко: ми змогли перемогти Кучму, але не змогли перемогти кучмізм

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сумнівається, що Генеральна прокуратура доведе до кінця розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам перед жалобним мітингом-реквіємом пам’яті Г.Гонгадзе в Таращанському районі, що проходить біля пам’ятного знаку журналісту.

Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що є плівки екс-майора Миколи МЕЛЬНЧЕНКА, автентичність яких доведена різними міжнародними експертизами. За словами міністра, на цих плівках звучать голоси певних осіб, які на сьогодні «слава Богу, живі і можуть давати свідчення при політичній волі Генпрокуратури».

“Чи буде така воля у цій прокуратурі?”, - запитав Ю.ЛУЦЕНКО і сам відповів: ”На сьогодні – ні”. При цьому він додав: «Очевидно, що рано чи пізно вона (воля) з’явиться, я в це вірю, бо всі підстави для завершення (розслідування справи Г.Гонгадзе – УНІАН) є».

Відповідаючи на запитання, як він розцінює заяву генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА про те, що Генпрокуратура може реанімувати кримінальну справу проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА, міністр сказав: «Генпрокуратура України все може порушити проти кого завгодно… Але ось чи зможе вона довести хоч одну справу, це друге питання».

Виступаючи на мітингу, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що «історія України – це історія повстання… В Таращанських лісах виникла ще одна іскра, яка призвела до Майдану – до повстання проти КУЧМИ і кучмізму». За його словами, “ми змогли перемогти КУЧМУ, але не змогли перемогти “кучмізм в різних його проявах”. В контексті сказано міністр зауважив, що на сьогодні є ще багато людей, «які не змогли в собі перемогти кучмізм, в тому числі в розкритті цієї справи».

Також у свої промові Ю.ЛУЦЕНКО висловив занепокоєння тим, що Генпрокуратура й досі “не викликала по серйозному ні КУЧМУ, ні ЛИТВИНА, ні інших людей, чиї голоси звучать на плівках МЕЛЬНИЧЕНКА”. Крім того, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, досі не зроблено очних ставок між М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ і «цими людьми».

Завершуючи свій виступ, Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що державні мужі повинні зрозуміти, що справа Гонгадзе не зможе зупинитися на виконавцях».

«Влада мусить навчитися сказати гірку правду, в тому числі - юридичним організаторам і замовникам цього вбивства», - сказав міністр.