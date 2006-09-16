Мороз: усі чудово знають, хто є замовниками вбивства Гонгадзе

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ відкидає твердження деяких засобів масової інформації про те, що вчорашні парламентські слухання про стан розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе були продиктовані політичною кон’юнктурою «тих чи інших політичних сил».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час мітингу-реквієму біля пам’ятного знаку журналісту Г.Гонгадзе в Таращанському районі.

За словами голови ВР, вчора при заслуховуванні інформації генпрокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА про стан розслідування вбивства Г.Гонгадзе всі політичні сили, представлені в парламенті, були одностайні в тому, що необхідно поставити юридичну крапку в даній справі.

За словами О.МОРОЗА, тільки ті журналісти, які «звикли лягати під владу», можуть говорити про те, що такі слухання є політичної кон’юнктурою.

Він нагадав, що сьогодні судять лише виконавців цього злочину. О.МОРОЗ підкреслив, що суспільство не влаштовує це, і воно хоче знати, хто замовив це вбивство.

Голова ВР також наголосив, що всі чудово знають, хто є замовниками, але «всі ходять манівцями», говорячи про те, що нібито немає юридичних доказів проти замовників .

О.МОРОЗ вважає, що на сьогодні ця справа про вбивство журналіста перебуває під контролем світової громадськості. За його словами, суспільство розуміє, що якщо вона не може бути розкритою, то що говорити про інші справи.