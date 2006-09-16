Балога планує зміцнення президентської влади

Новопризначений глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА планує провести ревізію всієї президентської вертикалі.

Як передає кореспондент УНІАН, такий висновок можна зробити з його слів, сказаних сьогодні на брифінгу в Секретаріаті глави держави.

«Для того, щоб повноваження Президента України здійснювалися у повному обсязі, ми маємо провести ревізію у межах всієї президентської вертикалі», - сказав В.БАЛОГА.

При цьому він підкреслив, що на сьогоднішньому етапі «нового значення» набуває конституційне право Президента на законодавчу ініціативу.

Також В.БАЛОГА заявив, що зовнішній курс держави залишається незмінним, і, згідно з Конституцією, є виключною прерогативою Президента України.