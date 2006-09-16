Балога планує зміцнення президентської влади
13:48, 16 вересня 2006Політика
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Новопризначений глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА планує провести ревізію всієї президентської вертикалі.
Як передає кореспондент УНІАН, такий висновок можна зробити з його слів, сказаних сьогодні на брифінгу в Секретаріаті глави держави.
«Для того, щоб повноваження Президента України здійснювалися у повному обсязі, ми маємо провести ревізію у межах всієї президентської вертикалі», - сказав В.БАЛОГА.
При цьому він підкреслив, що на сьогоднішньому етапі «нового значення» набуває конституційне право Президента на законодавчу ініціативу.
Також В.БАЛОГА заявив, що зовнішній курс держави залишається незмінним, і, згідно з Конституцією, є виключною прерогативою Президента України.
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