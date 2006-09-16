Президент України вшановує пам`ять Гонгадзе

Сьогодні, у шосту річницю загибелі журналіста Георгія Гонгадзе, Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з усіма рідними та близькими журналіста вшановує його пам`ять.

Як повідомляє прес-служба Президента України, В.ЮЩЕНКО та його родина в цей скорботний день згадують Георгія як щиру, молоду, талановиту людину: «Сьогодні ми згадуємо Георгія як журналіста, чиїми головними рисами були внутрішня свобода та небайдужість до долі України».

Президент висловив співчуття рідним загиблого журналіста. Нині, зазначив він, в Україні вже зроблені перші кроки для вшанування пам’яті Г.Гонгадзе – його іменем, зокрема, названо одну з вулиць столиці. Водночас, підкреслив В.ЮЩЕНКО, найголовнішим для рідних журналіста та суспільства залишається повне розкриття справи його вбивства, притягнення до відповідальності не тільки виконавців, але й замовників та організаторів злочину. Відтак, влада та правоохоронні органи усвідомлюють свій обов’язок. Президент наголосив, що зробить все, від нього залежне, аби справу було остаточно розкрито.

Для України ім’я Г.ГОНГАДЗЕ стало символом політичних змін та свободи слова, підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Сьогодні ж від імені глави держави до пам’ятного знака Г.Гонгадзе у Таращі поклали квіти та запалили поминальну свічку.