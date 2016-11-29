Священику УПЦ КП не дозволили сповідати Сущенка у московському СІЗО

"Сьогодні мені було відмовленно у звершенні Таїнств сповіді та святого Прчиастя над нашим журналістом Романом Сущенком, який незаконно утримується в Ліфортово про це нам сповістив його адвокат Марк Фейгін. Нагадаю що декілька тижнів тому на прохання самого Романа ми та Марк Захарович звернулись до керівництва Ліфортовської в`язниці аби звершувати духовну опіку над вірним нашої Української Церкви, але сьогодні нам в цьому було відмовлено. Мовляв у них достатньо священиків РПЦ МП", - написав Скороход на своїй сторінці у Facebook 28 листопада.

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Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Лефортовський райсуд Москви продовжив арешт незаконно утримуваного у Росії Сущенка до 30 січня 2017 року.

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку з цим рішенням російського суду.

ФСБ Росії 30 вересня затримала кореспондента "Укрінформу" Сущенка у Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею".

Кримінальну справу порушили за статтею "шпигунство". Лефортовський райсуд тоді прийняв рішення заарештувати журналіста до 30 листопада.