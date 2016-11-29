Глава МЗС Франції перед зустріччю у Мінську виступив за збереження санкцій проти Росії

15:57, 29 листопада 2016
Політика
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Міністр закордонних справ Французької Республіки Жан-Марк Еро заявив, що скасування санкцій Європейського Союзу проти РФ було б контрпродуктивним кроком.

Жан-Марк Еро / REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

Еро заявив, що скасування санкцій послабить зусилля з вирішення кризи в Україні та зробить Москву переможницею.

"Це призвело б до послаблення мети щодо вирішення цього конфлікту та стало б перемогою для тих, хто поставив під загрозу безпеку країни", - наголосив Еро перед зустріччю голів МЗС країн "нормандського формату" у Мінську щодо виконання положень угоди про припинення вогню на сході України.

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Коментуючи певні заклики у Франції, які особливо лунають з боку одного з лідерів президентських виборчих перегонів Франсуа Фійона щодо скасування санкцій, Еро сказав, що це рівноцінно означало би поступитися Москві.

"Відмова від Мінських угод була би помилкою для наших стратегічних інтересів", - заявив Еро.

Як повідомляв УНІАН, відомий своєю проросійською позицією колишній прем’єр-міністр Франції Франсуа Фійон став кандидатом у президенти країни від консерваторів. Французи обрали його за підсумками двох турів “праймеріз”, результати яких стали виявилися несподіванними, оскільки одним із суперників Фійона був фаворит перегонів Ніколя Саркозі.

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